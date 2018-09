Cu 200 de elevi mai puțini în raionul Soroca

11:40

Simona Halep a avut un an excelent în circuitul feminin, ceea ce se vede şi suma totală pe care a încasat-o până în acest moment. Cu excepţia eliminărilor premature suferite la Wimbledon (turul III) şi la US Open (turul I), Simona Halep a avut până acum un sezon istoric în care a cucerit şi primul