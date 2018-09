United Nations Human Rights: „Solicităm autorităților din Republica Moldova să respecte prevederile internaționale privind refugiații și drepturile omului”

11:30

Cântăreaţa Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, a murit înecată în cadă, intoxicată cu alcool, potrivit raportului medicilor legişti britanici făcut public joi, care au stabilit că a fost vorba de „un tragic accident", informează The Guardian.