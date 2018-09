Pavel Filip solicită elaborarea unui master-plan pe țară privind aprovizionarea cu apă și canalizare

13:30

Acum 27 de ani Republica Moldova și-a obținut independența față de Uniunea Sovietică aflată în colaps. La insistența a sute de mii de oameni adunați la Chișinău la Marea Adunare Națională, Parlamentul de atunci votează Declarația de Independență. A fost un act de curaj al elitelor intelectuale. Republica Moldova s-a rupt de trecut, și-a început propriul drum, la fel ca majoritatea țărilor din componența fostei Uniuni. Independența însă nu este un eveniment, ci un proces de lungă durată. Or asta nu s-a conștientizat inițial și de aceea așteptările au fost foarte mari imediat. La fel au fost și dezamăgirile. Un stat tânăr, fără experiență, în tranziție la democrație. La fel erau și politicienii. Oamenii au ales noi speranțe, dar au avut parte de noi dezamăgiri. În epoca modernă însă statele nu sunt independente, ci, mai degrabă, interdependente. Depind unele de altele. Nu poți deveni independent peste noapte. Și nici nu există independență absolută. Independența o construim împreună. În fiecare zi. Pentru că independența nu este o noțiune abstractă. Sunt lucruri concrete pe care le putem și trebuie să le facem. Am putea să ne simțim mai ”independenți” financiar dacă am avea o economie puternică, o economie care să ne facă să depindem mai puțin de evoluțiile externe. Asta încercăm să construim. Avem deja încasări mai mari la buget, un mediu de afaceri mai stabil și indicatori economici în creștere. Să fii independent înseamnă, de asemenea, să nu depinzi de o singură piață comercială. De aceea, avem un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Aproape 70% din exporturi merg spre țările europene, iar vinificatorii noștri nu mai riscă lovituri ca embargoul rusesc din 2006, atunci când mulți au pierdut tot pentru că depindeau de o singură piață. E greu să fii independent când sistemul energetic se alimentează dintr-o singură sursă. Am început să reducem din dependența energetică prin proiectele de interconectare cu România. După gazoductul Iași-Ungheni, toamna aceasta vor începe lucrările și la conducta Ungheni-Chișinău, care va putea asigura întreaga țară cu necesarul de gaze naturale. Avem proiecte, asigurate financiar deja, de interconectare și în ceea ce privește energia electrică. Și din punct de vedere politic, am demonstrat că vrem să fim independenți. Independența politică este greu de obținut și la fel de greu de menținut. Avem parte periodic de tentative de ingerințe externe cu dorința de a influența viața politică din țara noastră. Republica Moldova este un stat care a început să ia atitudine și să își exprime cu mai multă fermitate opinia pe plan internațional. Anul trecut am fost în situația să spunem: noi nu vom tolera presiuni și intimidări. Știți cu toții ca am luat atitudine atunci când cetățenii noștri au fost jigniți. Chiar dacă suntem o țară mică, vrem să fim tratați cu respect. Și pentru prima dată țara noastră a reușit să se impună în acest context. Totodată, întreaga regiune în care locuim se confruntă cu provocări la capitolul securitate. Anul acesta am cerut hotărât și repetat, de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării. 64 de state au susținut demersul nostru, iar asta ne dă putere să credem că suntem mai aproape de independență. Am aprobat modificări, astfel încât să ne securizăm și spațiul informațional, protejându-ne de propaganda străină. Aș vrea să subliniez astăzi un lucru care, poate, nu a fost suficient de bine conștientizat, dar este un element important pentru independență. Pentru prima dată de la încetarea conflictului armat de pe Nistru, putem spune că ne putem controla singuri frontiera, inclusiv pe segmentul transnistrean. Toate lucrurile enumerate mai sus înseamnă pentru mine pași către independență. Independența pe care ne-o construim cu toții, împreună, zi de zi. Și dvs, dragi cetățeni, prin munca și dedicația dvs, sunteți parte a acestui proces. Speranța mea este ca noi toți să înțelegem într-o zi că Țara, la fel ca Independența, nu este o noțiune abstractă. Țara suntem noi. Fiecare om luat în parte. Dacă noi vom fi mai buni unii cu alții, mai uniți, mai dedicați pentru ceea ce facem, la fel va fi și Republica Moldova: mai bună, mai frumoasă, mai unită și mai puternică. Nu mai putem aștepta ca cineva să vină și să ne spună cum trebuie să fim și în care direcție trebuie să privim. Noi construim această direcție. Împreună. Să mergem împreună pe același drum. Parcă toți au citit povestea Racul, Lebăda și Știuca, dar parcă toți au uitat morala. Dacă vom trage fiecare în direcții diferite, nu vom reuși. Doar împreună, uniți, vom putea să construim o țară cu instituții puternice și oameni liberi. La mulți ani, dragi cetățeni! La mulți ani, Republica Moldova, un stat prosper cu oameni care au încredere în ziua de mâine!