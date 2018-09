Peste 600 de articole emblematice din universul cinematografic şi al televiziunii, scoase la licitație la Londra

Sute de articole emblematice din universul cinematografic şi al televiziunii, precum celebra pălărie purtată de Harrison Ford în "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" şi skateboardul din '"Back to the Future: Part II", vor fi scoase la licitaţie pe 20 septembrie la Londra, relatează EFE.

