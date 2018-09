(update) Filmul expulzării celor 6 cetățeni turci: Au fost urcați imediat într-un avion Air Moldova ce aparține unei companii din Armenia și duși în Turcia

17:20

(update 16:20) Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețci, în fața protestatarilor: „Am luat act de cele ce s-au întâmplat ieri. Personal, imedit după ce am aflat, am trimis o interpelare la SIS. Am vorbi și cu domnul Candu. Săptămna viitoare va fi o ședință la care SIS-ul va prezenta toate probele care au stat la baza acestei decizii. Alte detalii nu le cunosc. Trebuie să ne asigurăm că tot ce se face, se face absolut corect. Eu nu cunosc unde sunt cei reținuți” (14:47) În aceste clipe, zeci de persoane se află la Parlament. Aceștia sunt revoltați de operațiunea de ieri a SIS-ului care a decis expulzarea a șase cetățeni turci de la liceul privat Orizont.