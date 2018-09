Două sectoare din Chişinău rămîn mîine fără apă

12:30

O femeie din capitala se plange ca medicul ginecolog de la policlinica numarul 6 a trimis-o la investigatii la clinici private. Desi ar fi putut sa le faca gratuit la centrul medical, ea a cheltuit sume mari de bani. Am incercat sa vorbim cu doctorul, dar aceasta ne-a inchis usa in fata. Cei din administratie resping toate acuzatiile. Dupa ce acum trei ani, primul ei copil a murit in timpul sarcin