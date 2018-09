Copii ai sindicaliștilor din Turcia, în vizită în Moldova, în cadrul unui program de schimb de experiență

08:10

Date recente ale Biroului Naţional de Statistică arată că aproape o tre­ime din populaţia tânără de vârsta între 15-29 ani (29,3%) nu este cu­prinsă nici în procesul de educație, nici în câmpul muncii. „Tinerii NEET” („Not in Education, Employment or Training”) renunţă la ideea de a-şi continua studiile din cauza sărăciei, or taxele de studii […]