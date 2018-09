Revistele XPRIMM Motor Insurance Report FY2017 si Property Insurance Report FY2017, lansate in Monte Carlo

11:30

Britanicii care isi prelungesc contractele de asigurare la aceeasi companie ajung in situatia in care platesc, in fiecare an, 75 de lire sterline in plus, arata BBC, in editia online, citand un studiu relizat de Which?. Sursa citata arata ca britanicii care au de mai bine de un an o polita de asigurare a locuintei si bunurilor platesc, in medie, o prima anuala de asigurare de 270 de lire sterline, in vreme ce clientii noi platesc 195 de lire sterline pentru aceeasi polita.