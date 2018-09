Exporturile, de neoprit: În 7 luni, Moldova a livrat peste hotare mărfuri în sumă de 1,534 miliarde de dolari, cu 25% mai mult decât în ianuarie-iulie 2017

15:10

Premierul Pavel Filip salută performaţa realizată de tenismenul Radu Albot, care s-a calificat în semifinalele US Open, la proba de dublu. „O performanță extraordinară a tenismenului Radu Albot aseară, la US Open. E prima dată când un moldovean ajunge în semifinalele unui turneu de Grand Slam și sunt extrem de bucuros că am avut ocazia să vedem așa meciuri frumoase. Știu câtă muncă stă în spatele acestor victorii și nu pot decât să îl felicit pe sportivul nostru pentru ambiția ...