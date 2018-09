Tranzacția s-a încheiat. Compania care va construi gazoductul Ungheni- Chișinău, preluată de Transgaz

07:20

„Sunt gata să emigrez din Rusia în Europa”, a spus ea. În plus, interpreta a postat o fotografie în Instagram, unde se află la aeroportul Sheremetyevo. Acesta nu a oferit un comentariu imaginii punând doar două hashtaguri care s-ar traduce „să mergem” și „Europa” View this post on Instagram #юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали A post […]