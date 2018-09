Republică prezidenţială! Dar cine are nevoie de ea?

09:20

Marea Britanie a cerut convocarea pentru joi a unei ședințe a Consiliului de Securitate ONU, după ce premierul Theresa May a declarat în Parlament că Procuratura are dovezi suficiente pentru a acuza doi ruși de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia. Atacul cu gazul neurotoxic Noviciok a avut loc în martie, în Anglia.Premierul May a spus miercuri în Parlament că atentatul „nu a fost un incident izolat”, ci unul care, „cu siguranță”, ae fi fost aprobat la nivel înalt și că cei doi ruși ar fi membri ai Serviciului de informații al armatei ruse, GRU, în care lucrase și Skripal.Rusia a negat de la bun început orice amestec în cazul Skripal sau în moartea, ulterior, a unei britanice, intoxicată și ea cu Noviciok împreună cu un cunoscut, care însă a supraviețui.Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate, la fel ca Marea Britanie, așa că scopul ședinței de joi, comentează BBC, este numai de a menține Moscova sub presiune. Theresa May a anunțat, totodată, că va cere Uniunii Europene să accepte impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cazul Skripal a provocat deja cel mai mare val de expulzări de diplomați între țările occidentale și Rusia de la încheierea Războiului Rece.