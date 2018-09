Rusia insistă. Ce rol au Vostok 2018, cele mai ample exerciții militare din ultimele decenii

02:50

Oamenii de stiinta americani cred ca au gasit „elixirul tineretii", care ar proveni din avocado, broccoli, varza si castravete. Este vorba despre un compus comun al acestor legume, care a generat efecte anti-imbatranire remarcabile in cazul soarecilor si ar putea functiona si in cazul oamenilor. Cercetatorii au inceput teste clinice si pe un mic grup de oameni, dupa ce au observat efecte benefice in cazul soarecilor cu varste inaintate. Cobaii au primit compusul numit NMN in apa, iar, dupa administrare, nivelul lor de activitate fizica a crescut, densitatea osoasa si starea muschilor s-au imbunatatit, sistemul imunitar, vederea si ficatul au functionat mai bine si au si pierdut in greutate. Expertii au inceput prin investigarea proprietatilor proteinei NAD, implicata in generarea energiei necesare organismului. Productia de NAD scade odata cu inaintarea in varsta. Cercetatorii au incercat sa suplimenteze cantitatea de NAD, dar acest plan a esuat. Ulterior, au gasit o alta modalitate de a spori productia proteinei: au administrat soarecilor NMN in apa de baut, pentru a observa daca are vreun impact asupra procesului de imbatranire. "Raspunsul este da. De fapt, NMN are remarcabile efecte anti-imbatranire in cazul soarecilor", sustine profesorul Shin-ichiro Imai, de la Universitatea din Washington University, conducatorul studiului. "soarecii cu NMN au in mod cert o sanatate mai buna", a spus profesorul, care a adaugat ca 'daca lucrurile continua astfel, ei ar putea avea si o speranta de viata mai mare'. "Am demonstrat un mod in care se poate incetini declinul fiziologic in cazul soarecilor. Acest lucru inseamna ca soarecii mai in varsta au niveluri de metabolism si de energie asemanatoare cu cei mai tineri", a completat specialistul. Testele pe subiecti umani incepute in Japonia, iar profesorul spera ca rezultatele sa fie similare. Scopul ar fi sa foloseasca acest compus pentru a-i ajuta pe oameni sa ramana sanatosi pe masura ce imbatranesc. Exista, insa, si un risc destul de mare. NMN ofera un impuls in activitatea tuturor celulelor, asadar ar putea avea un impact si asupra celor canceroase, contribuind la inmultirea lor. "Despre unele celule tumorale se stie ca au o capacitate mai mare de a sintetiza NAD, asa ca am fost ingrijorati ca administrarea de NMN poate creste incidenta cancerului", a spus profesorul Imai. "insa, nu am observat nici o diferenta in ratele cancerului la grupuri", a precizat acesta. Sursa: bzi.ro