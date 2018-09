Colaborare nouă între Calvin Harris şi Sam Smith!

18:40

Quentin Tarantino i-a oferit un rol tinerei Maya Hawke, fiica Umei Thurman, în noul său thriller `Once Upon a Time in Hollywood`. Actrița în vârstă de 20 de ani, care va juca și în cel de-al treilea sezon `Stranger Things`, se alătură lui Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie în[...]