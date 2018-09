Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen,afirmă că va face la europarlamentare campanie "pe aceleaşi linii politice" ca ministrul de interne al Italiei

11:30

Este pentru prima dată când o producţie a unei platforme online este prezentată în deschiderea unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. Filmul, proiectat în premieră mondială la Toronto, nu va fi difuzat ulterior în sălile de cinema, fiind rezervat abonaţilor Netflix, care îl vor putea vedea începând cu data de 9 noiembrie. "Am ales cel mai bun film pe care l-am putut găsi pentru a fi la înălţimea a ceea ce dorim pentru seara de deschidere", a declarat Cameron Bailey, directorul festivalului de la Toronto, pentru AFP. "Este o mare epopee, o poveste foarte interesantă despre regele Robert The Bruce", a declarat acesta despre "Outlaw King". Filmată în Scoţia, pelicula îi aduce din nou împreună pe regizorul David Mackenzie şi pe actorul Chris Pine (cunoscut din "Hell or High Water"), care-l va întruchipa pe legendarul rege scoţian din secolul al XIV-lea, Robert The Bruce. Din distribuţia acestei drame despre lupta epică a lui Robert The Bruce de a recâştiga controlul asupra Scoţiei, după ce a fost declarat proscris de către regele Angliei, fac parte şi actorii Aaron Taylor-Johnson (prezent la festival şi pe afişul "A Million Little Pieces"), Florence Pugh şi Billy Howle. Peste 300 de filme din 74 de ţări vor fi proiectate în cadrul celei de-a 43-a ediţii a TIFF, cel mai mare festival de film din America de Nord, până pe data de 16 septembrie.