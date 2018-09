Ataşat militar britanic, decorat de Ministerul Apărării

10:40

Militarii Armatei Naţionale participă la exerciţiul multinaţional „Platinum Eagle 2018", care se desfăşoară în perioada 27 august – 9 septembrie, la centrul de instruire Babadag din România. Potrivit comandantului contingentului, maior Vladislav Draguţa, scopul exerciţiului este creşterea interoperabilităţii şi pregătirea în comun a militarilor ţărilor participante pentru operaţiuni de menţinere a păcii. Draguța a specificat […]