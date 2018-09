Decizie istorică în India. Relațiile homosexuale au fost legalizate

07:30

Documentele privind legătura Carinei Țurcan cu Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova au fost falsificate, a declarat avocatul fostului membru al Consiliului de Administrare al Inter „RAO", Ivan Pavlov, anunță agenția rusă RBK. O astfel de concluzie a fost făcută de apărare după o „analiză aprofundată a documentelor", pe care anchetatorii le consideră […]