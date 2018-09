Radu Albot în semifinalele prestigiosului turneu de Mare Șlem de la US Open

10:30

În trimestrul doi al acestui an cele trei bănci implicate in furtul miliardului au recuperat circa 112,5 milioane lei, arată un raport al Băncii Nationale a Moldovei (BNM). Valoarea sumelor încasate a crescut de 275 ori comparativ cu primul trimestru al acestui an și de aproape două ori fată de perioada respectivä a anului trecut,… Articolul Mold-Street: Guvernul Filip surprinde! Viteza cu care este recuperat miliardul a crescut de 2,5 ori! apare prima dată în Telegraph Moldova.