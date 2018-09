Profesorii vor beneficia de compensarea cheltuielilor de transport la serviciu

19:50

De la an la an, Moldova are tot mai puțini studenți. Tinerii pleacă în străinătate pentru a munci ori a-și continua studiile acolo, alături de părinți și familie. În acest ... Aproape 400 de locuri la buget și peste 6 mii de locuri cu taxă rămân neacoperite în universitățile din țară