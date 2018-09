Un avion care a aterizat la New York a fost pus sub carantină. Aproximativ 100 de pasageri s-au plâns că se simt rău

16:20

„La ședința de judecată am încercat să-l iert într-un fel, să ne împăcăm, însă, conform judecătorului, Codul Penal nu permite așa ceva". Declarația aparține Valentinei Buliga, ex-ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Funcționara se referă la pensionarul care a lovit-o peste față în anul 2014. Bărbatul era nemulțumit că pensia i-ar fi fost calculată greșit.