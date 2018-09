Igor Dodon și PSRM au anunțat că intră în lupta pentru parlamentare

12:00

Militari din Republica Moldova participă la un exercițiu multinaţional la centrul de instruire Babadag din România. Exercițiile „Platinum Eagle 2018” se desfășoară în perioada 27 august - 9 septembrie și la ele participă și militari din România, Bulgaria, Ucraina şi Statele Unite ale Americii, precizează un comunicat al ministerului apărării de la Chișinău. Potrivit comandantului contingentului moldovean, maior Vladislav Draguţa, scopul exerciţiului este creşterea interoperabilităţii şi pregătirea în comun a militarilor ţărilor participante pentru operaţiuni de menţinere a păcii. Cei circa 60 de ofiţeri şi subofiţeri moldoveni din Batalionul 22 de menţinere a păcii, Brigada „Ştefan cel Mare” şi Baza militară de instruire a Armatei Naţionale execută trageri din armamentul din dotare, misiuni de acordare a primului ajutor şi exersează proceduri de comandă şi control la nivel de subunitate. În acest an, Armata Naţională a R.Moldova participă la „Platinum Eagle 2018” şi cu 14 unităţi de tehnică de tip HMMWV. Antrenamentele fac parte dintr-un exerciţiu multinaţional mai amplu, cu genericul „Black Sea Rotational Force 18” (BSRF 18), care are loc de două ori pe an.