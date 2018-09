Angelina Jolie se iubeşte cu bodyguardul?

14:20

Tatiana Șompol activează în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 2009, iar recent a primit o nouă medalie, astfel că are deja o colecție de distincții, informează SHOK.md. „Acum am obţinut medalia „Pentru serviciu impecabil clasa II”. În 2014 am primit medalie „Eminent al Serviciului Vamal”, în 2015 – medalie „Pentru serviciu impecabil clasa […]