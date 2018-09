Bancherii preferă să-și țină banii la BNM decât să crediteze economia

11:50

Agenția Servicii Publice a început să primească cereri pentru eliberarea permisului de conducere internațional. Documentul este perfectat la solicitare, în baza permisului de conducere naţional. Modelul a fost aprobat de către Guvern cu respectarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere încheiată la Viena în 1968. Pentru a intra în posesia permisului de conducere internațional solicitanții trebuie […] The post Agenția Servicii Publice va elibera permise de conducere internaționale appeared first on Moldova.org.