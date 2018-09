INFOGRAFIC // Femeile în economia Moldovei: Mai multe, dar mai prost plătite

10:50

Ministrul Agriculturii din România, Petre Daea, a declarat luni că există o dificultate în combaterea virsului de pestă porcină africană, deoarece nu are leac şi nu se poate controla, pentru că „nu vine călare pe bibicletă”, iar România s-a apărat de virusul pestei porcine prin măsuri preventive timp de 5 ani. „Este o dificultate de […] The post Ministrul Agriculturii din România: Virusul pestei porcine africane nu intră în ţară călare pe bicicletă appeared first on Moldova.org.