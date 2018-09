După decizia CEDO, Mișcarea de Rezistență ACUM organizează flashmob pentru a cere demisia ex-ministrului Valentina Buliga// VIDEO

15:50

Ofițerii Inspectoratului de Poliție Criuleni și angajații Direcției Raionale Siguranță Alimente din Criuleni au documentat activitatea ilicită a unei secții de prelucrare a uleiului din floarea soarelui din localitate. Astfel, în urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că secția de prelucrare a uleiului din floarea soarelui este gestionată de un bărbat de 54 ani, domiciliat […] The post Trei tone de ulei din floarea soarelui, confiscate la Criuleni// VIDEO appeared first on Moldova.org.