Avocatul Carinei Țurcan: Documentele privind legătura ei cu SIS au fost falsificate

15:40

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de SFS au constituit în 8 luni ale anului curent 23,9 miliarde lei, ceea ce denotă o creștere cu 3,1 miliarde lei sau cu 14,9% în raport cu perioada similară a anului precedent, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit componentelor Bugetului public național, statisticile sunt următoarele: La Bugetul […] The post Peste 24 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal în 8 luni ale anului: creștere de 3, 1 miliarde lei față de perioada similară din 2017 appeared first on Moldova.org.