Mitropolia Moldovei îndeamnă slujitorii să oficieze rugăciuni și slujbe pentru izbăvirea de rujeolă

Tradiţionalul sunet de clopoțel a răsunat astăzi în toate şcolile din Republica Moldova. Noul an de studii însă a început cu festivităţi mai puțin solemne în cele opt școli cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană., unde reprezentanții miliției transnistrene continuă să intimideze elevii și profesorii din aceste școli. Asociația Promo-LEX a anunțat că […]