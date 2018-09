VIDEO /Centenarul Marii Uniri/ Flacăra Unirii va ajunge în toate localitățile din R. Moldova

09:40

Tragedie în statul american New Mexico. Cel puțin 7 oameni au murit într-un cumplit accident rutier produs pe o autostradă. Un autocar și un camion au intrat în coliziune, iar urmările au fost dezastruoase. Pompierii și politiștii veniți la fața locului au găsit scene îngrozitoare. Cumplitul accident s-a petrecut putin dupa prânz și se pare ...read more → Articolul VIDEO // Tragedie în New Mexico. 7 oameni au murit într-un accident rutier apare prima dată în 10TV.