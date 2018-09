Mihai Ghimpu pleacă din funcția de președinte al Partidului Liberal

16:45

Parlamentul European urmează să îşi exprime votul pe 11 septembrie asupra unui raport redactat de Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), în care este criticată situaţia statului de drept în Ungaria. Raportul, pregătit de eurodeputata Judith Sargentini, constată ''un risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor Uniunii Europene" şi cere activarea procedurii articolului 7, care suspendă dreptul de vot al unui stat în Consiliul European. Într-o scrisoare deschisă adresată europarlamentarilor, organizaţiile civice Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders (RSF), International Federation for Human Rights (FIDH), Civil Society Europe, European Policy Institute of the Open Society Foundations, International Commission of Jurists (ICJ) şi Climate Action Europe îşi exprimă îngrijorarea faţă de ceea ce consideră a fi îndepărtarea Ungariei de la drumul comun al Uniunii Europene, 'construit pe respectul tuturor statelor membre faţă de drepturile omului, statul de drept şi libertăţile fundamentale'. Organizaţiile susţin că actualul guvern de la Budapesta 'a deviat de la acest drum comun, limitând libertatea media, libertatea de asociere şi subminând independenţa justiţiei'. 'Lideri europeni au menajat, au încercat să convingă şi au avertizat guvernul Ungariei. Aceste eforturi s-au dovedit inutile. În fapt, lipsa de acţiuni clare a încurajat conducerea tot mai autocratică a Ungariei', se mai spune în scrisoare. Premierul ungar Viktor Orban va fi prezent la dezbaterea raportului pe 11 septembrie.