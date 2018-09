Air Moldova reia zborurile spre Dubai

17:40

Echipa Hai Moldova, împreună cu aproximativ 50 de voluntari, au organizat astăzi, 1 septembrie, o curățenie test pe râul Bâc. Participanții la evenimentul de curățenie s-au „înarmat" cu mănuși și timp de două ore au adunat 35 de saci cu gunoi nereciclabil și 42 de saci cu gunoi reciclabil. Deșeurile reciclabile (hârtie, metal, plastic, sticlă) […]