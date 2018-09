Ocnița: O femeie a murit după ce a fost lovită de un microbuz

19:30

Mica ogradă a Gimnaziului-Internat nr.3 și-a adunat astăzi elevii pentru un nou an școlar. Fără fanfară sau bufet, îmbrăcați modest, mulți dintre ei au asistat la careu, în lipsa părinților. „Aici am doar 2 surori, dar, în general, am 5 surori și un frate. Nici nu știu de ce ne-am mutat aici, dacă sincer, știu […]