Școala Europeană a Parteneriatului Estic: Noi perspective pentru tinerii din regiunea PaE

Moldova IT Park, lansat cu jumătate de an în urmă, este una dintre cele mai importante inițiative în IT din țară. Știm bine că salariații din domeniu beneficiază de o mulțime de oportunități. Acum, însă, cei care fac parte din Moldova IT Park participă la procesul de consolidare a industriei IT naționale și poziționarea țării noastre în calitate de lider regional în domeniul tehnologiei informației.Îți dorești să fii rezident al primului Parc în IT din țară? Lasă-ne să-ți povestim tot ce trebuie să știi despre Moldova IT Park.