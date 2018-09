Discuţii despre familie. Ce cîştigă familiile?

18:10

Un tribunal german l-a condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pe un refugiat afgan, Abdul D, căruia i s-a respins cererea de azil și care și-a ucis fosta prietena de 15 ani. Cazul a fost folosit de extrema dreapta pentru a-și întări retorica anti-imigrație. Bărbatul a recunoscut în proces că și-a ucis fosta prietenă în localitatea Kandel, la 27 decembrie. Procuratura a susținut că bărbatul a comis crima din gelozie, după ce tânăra s-a despărțit de bărbat. Verdictul tribunalului din Landau in der Pfalz vine pe fundalul unor masive proteste anti-migranți de la Chemnitz, la care au participat in jur de 8000 de persoane. O contramanifestație a adunat in jur de 3000 de oameni la acest sfârșit de săptămână.