(VIDEO) 6 site-uri gratuite care te ajută să înveți o limbă străină

22:01

Ministerul Educației a aprobat, pentru anul școlar 2018-2019, Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Potrivit documentului, anul acesta, elevii vor începe școala pe data de 3 septembrie, deoarece 1 septembrie cade într-o zi de sâmbătă. Vezi mai jos, programul noului an școlar! Anul școlar 2018-2019 are următoarea structură: semestrul I 3 septembrie – 21 decembrie […] Articolul Programul noului an școlar 2018/2019 apare prima dată în Buzz.md.