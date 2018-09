ACUZAŢII- BOMBĂ: Regimul criminal „Plahotniuc și Dodon speriați de Marșul Centenarului” şi de Unire

22:00

Pe langa faptul ca a deteriorat imaginea Romaniei si a romanilor, Plahotniuc se da mare aparator al stabilitatii. El si-a inscenat asasinatul, este judecat in Rusia, l-a adus pe Shor cu mici in PMAN, iar ieri a inventat material explozibil in tirurile care veneau din Romania dupa ce au trecut...