SUSPECT, reținut în cazul dublei crime din sectorul Botanica

Potrivit cotidianului, care citează asociați ai oligarhului, americanii au vrut inclusiv informații despre ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 și o posibilă coluziune între echipa de campanie a lui Donald Trump și Moscova, scrie Hotnews.ro. Agenții FBI s-ar fi întâlnit cu Deripaska în New York pentru a-l întreba dacă Paul Manafort, fostul manager de campanie al lui Trump, care a fost găsit vinovat de evaziune fiscală și bancară de către justiția americană, a slujit ca intermediar între Kremlin și anturajul miliardarului republican. În schimbul informației sale, autoritățile americane erau pregătiți să-l ajute pe Deripaska cu variile sale probleme juridice și administrative cu Statele Unite. Dar miliardarul a negat orice coluziune și chiar a informat Moscova despre schimburile sale cu autoritățile americane. El s-a oferit deja să colaboreze in cadrul investigației, condusă de procurorul special Mueller, asigurând că are dovezi că Rusia nu l-a ajutat pe Trump să fie ales președinte. Potrivit New York Times, Statele Unite au abordat clandestin șase oligarhi pentru a se asigura de cooperarea lor. Fără succes, până în acest moment. Oleg Deripaska, în vârstă de 50 de ani, este printre personalitățile ruse vizate de sancțiunile administrației Trump. El a fost obligat să demisioneze din consiliul de administrație al grupului său, gigantul Rusal, în luna mai, pentru a se proteja de sancțiunile stabilite împotriva sa,