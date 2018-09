(foto) „Chișinău – Kiss me now”. Cum ar putea arăta identitatea vizuală a Capitalei

09:30

Președintele Igor Dodon a adresat un mesaj de felicitare toturor celor implicați în procesul educațional cu ocazia unui nou an de studii. Într-un mesaj postat pe pagina sa oficială, președintele le-a dorit elevilor un an doldora de bucuria sănătății și a realizărilor. Articolul Președintele Igor Dodon către elevi: „Vă urez tuturor un an școlar doldora de bucuria sănătății și a realizărilor” apare prima dată în #diez.