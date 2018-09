Dezvăluiri de la Minsk. Putin către Poroșenko: „Vă voi zdrobi!”

„Intențiile lui Vladimir Putin erau destul de evidente – scrie Hollande. – El voia să păstreze influența asupra regiunilor vorbitoare de limba rusa (din Ucrainai) și să slăbească puterea proeuropeană de la Kiev“. Politicianul își amintește că Vladimir Putin și Petro Poroșenko deseori au facut schimb de replici dure si cu ton ridicat. Șeful Kremlinului îl amenințat direct pe liderul Ucrainei că ”îl va zdrobi” și s-a tradat afirmand că trupele sale au atacat forțele ucrainene în Donbas, relatează Pagina de Rusia. „Poroșenko și Putin au ridicat în mod constant vocile. Presedintele rus a fost atât de nervos încât l-a amenințat direct ca armata sa o va zdrobi definitiv pe cea a omologului. Acest lucru a trădat faptul ca trupele ruse se afla în estul Ucrainei. Putin a realizat ce a spus și imediat s-a calmat …“ – își aminteste Hollande. „Poroșenko a apărat necontenit suveranitatea țării sale, în timp ce Putin cerea autonomie pentru “provincia rebela” și a vrut să întârzie încetarea focului încă trei săptămâni. A fost atât de dur, încât nega legătură directă cu liderii teroristi, spunând că el nu poate decide pentru ei, a cerut chiar ca ei să fie consultati”, – mai scrie fostul președinte al Franței. Politicianul își amintește că primul proiect al acordurilor de la Minsk a fost întocmit personal de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Potrivit lui Hollande, după o noapte de nesomn dedicată discuțiilor, părțile au convenit asupra încetării focului, retragerii armelor grele și schimbului de prizonieri. Dar apoi liderul Kremlinului a făcut o mișcare neașteptată. „Dintr-o dată, Putin a declarat că este necesar să se consulte cu emisarii lideriilor separatiștilor, care nu se stie unde se afla, la Minsk, într-un hotel sau într-un birou vecin, nu i-am văzut deloc?“ – spune Hollande. După aceea, Putin a plecat, iar Merkel, Hollande și Poroșenko au incercat sa se odihneasca în fotoliile lor. La nouă dimineața s-a aflat că teroriștii „nu accepta acordul”. „Noi am insistat la o întâlnire imediată cu președintele Rusiei, și în timp ce noi am încercat cum am putut să dormim în camera de negocieri, am aflat ca Putin a dormit pe un pat într-un birou alaturat, pat care chiar părea confortabil … El s-a odihnit timp de două ore și parea mai odihnit ca noi … „, își amintește Hollande. Francois Hollande a fost președintele Franței din 2012 până în 2017. El a fost primul din „cvartetul normand” care s-a retras de la putere și a primit libertatea de a povesti tot ce s-a intamplat n cariara sa de presedinte.

