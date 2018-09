FOTO. Demonstrații de forță: Cum a fost sărbătorită Ziua Armatei

17:20

UPDATE 17:12 Organizatorii au spus că au fost contactați de Inspectoratul de Poliție Strășeni, acolo unde sunt reținute autocarele. „Ne-au spus că s-au făcut mai multe apeluri la 112, potrivit cărora în autocare s-ar afla substanțe și obiecte periculoase pentru oameni. Poliția ne pune la dispoziție transport, astfel încât câțiva martori să meargă și să fie prezenți când le vor verifica”, a declarat președintele organizației ODIP, Vlad Bilețchi.UPDATE 16:57 „Am fost efectiv târâiți pe sus de forțele de ordine, care nu aveau niciun semn de identificare, care nu au vrut să se legitimeze, iar la insistențele noastre de a vorbi cu superiorii acestora, au refuzat orice dialog. Le-am spus că sunt deputat în Parlamentul României și că este un abuz la adresa cetățenilor străini. Am cerut și cer și acum intervenția autorităților de la București. Solicit asistență consulară pentru mine și ceilalți colegi români. Am înțeles că și cei de la intrarea din Chișinău au fost abuzați de forțele de ordine. Cei care ne privesc, care au văzut violențele, să vină alături de noi în PMAN. Noi am vrut să avem o manifestație pașnică, care să încheie un eveniment extraordinar - 1.300 de km parcurși de participanții la Marșul Centenar. Din acest moment, orice ajutor financiar pentru RM trebuie sistat”, a declarat deputatul român Constantin Codreanu.UPDATE 16:47 Mulțimea a ajuns în PMAN, împreună cu organizatorii care au fost bruscați de forțele de ordine.