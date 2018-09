De ce ar trebui să lași o lămîie în bucătărie, peste noapte

02:00

Uleiul din seminţe de in este prezent în alimentaţia oamenilor de mai bine de 9.000 de ani. Este un produs natural, extras prin presarea la rece a seminţelor plantei de in. Uleiul de in este bogat în vitamine, minerale, şi este o excelentă sursă de acizi graşi sănătoşi Omega 3 şi Omega 6. Nu conţine gluten şi poate fi consumat de persoanele ce suferă de intoleranţă la gluten. Uleiul de in poate fi