Ceremonie funerară la Washington, în memoria lui John McCain: Obama şi Bush, dar fără Trump

15:55

National Geographic a anunţat că va fi filmat un al treilea sezon al seriei sale de succes "The Story of God with Morgan Freeman", în pofida faptului că Morgan Freeman a fost acuzat, în luna mai, de hărţuire sexuală şi de "comportament neadecvat" de nu mai puţin de 8 femei care au lucrat cu el pe platourile de filmare, informează Deadline.com.