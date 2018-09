IGP dezminte că a intervenit fără temei legal la mitingul unioniștilor 

15:30

Liderul PAS, Maia Sandu, şi cel al PPDA, Andrei Năstase, sunt îndemnaţi să spună deschis din ce bani plătesc bodyguarzii care îi păzesc în timpul acţiunilor electorale, derulate în Capitală. Bloggerul Corneliu Gandrabur cere, de asemenea, Comisiei Electorale Centrale să verifice din ce fonduri este plătită garda personală a celor doi, de vreme ce respectivele cheltuieli nu figurează în rapoartele financiare ale PAS şi PPDA.“Am văzut pe blogul lui Eugen (Luchianiuc – n.r.) că Maia Sandu are pază de corp, iar insul poartă și un pistol la îndemână. Mai mult, anterior am văzut că și Andrei Năstase se plimbă prin mijlocul protestatarilor însoțit de cineva înarmat. În acest context, sunt foarte interesat din ce surse sunt plătiți acești bodyguarzi?!”, se întreabă Corneliu Gandrabur.Acesta spune că a consultat pagina cec.md la capitolul ”Finanțarea partidelor”, însă nu a găsit nicio trimitere la salariile bodyguarzilor în rapoartele financiare ale PAS și PPDA.“Pentru a afla un răspuns oficial am consultat pagina cec.md la capitolul Finanțarea partidelor, însă în rapoartele prezentate de PAS și PPDA (Alianța #PAScuDA) nu am văzut așa cheltuieli. Astfel, la secțiunea ”personal încadrat” este cifra 0 (zero) în rapoartele acestor două formațiuni politice. Prin urmare, bodyguarzii activează neoficial și sunt salarizați cu plicul”, mai scrie Gandrabur.În acest context, bloggerul vine cu mai multe întrebări față de susținătorii liderilor PAS și PPDA: cine plătește pentru paza de corp a celor doi lideri? De ce Maia Sandu și Andrei Năstase au nevoie de pază în mijlocul susținătorilor și membrilor de partid?”În aceeași ordine de idei, rog CEC-ul să se autosesizeze și să întrebe aceste partide despre:Cine sunt bulldogii și ce funcții au în partid?Ce salariu au și din ce surse?De ce nu sunt reflectați în secțiunea ”personal încadrat”?De ce aceste cheltuieli nu sunt reflectate în rapoarte?”, mai scrie Gandrabur. preluare: hotnews.md