PROBE VIDEO: Poliția , nevoită să intervină pentru a debloca circulația pe strada Calea Ieșilor

În cadrul discuțiilor, Chiril Gaburici a vorbit despre rezultatele pozitive înregistrate în sectoarele IT și automotive și a încurajat companiile să-și dezvolte afacerile în țara noastră. În context, ministrul a prezentat facilitățile de care beneficiază rezidenții parcului IT și ZEL, se arată într-un comunicat de presă al ministerului de resort. Compania AKKA Technologies oferă servicii de proiectări 2D, 3D pentru sectorul automotive, aeronautică și feroviar, cu un obiectiv de 2,5 miliarde euro venituri în anul 2022. Senior Business Manager, Thierry-Paul-Gilbert Landry, s-a arătat interesat de climatul de afaceri din țara noastră, referindu-se la dinamica pozitivă înregistrată de domeniile automotive și IT. Acesta evaluează posibilitatea dezvoltării afacerii în Republica Moldova anume în aceste sectoare. În timpul vizitei de lucru în România, ministrul Chiril Gaburici s-a întâlnit și cu Doru Vitalariu, vicepreședinte al NTT DATA.