VIDEO// Probleme mari cu legea pentru actorul Gerard Depardieu: este acuzat de două violuri

14:15

Exista cauze banale, dar si o serie de afectiuni ce pot cauza mancarimi la nivelul sprancenelor, printre care si: Pensatul, epilatul sau alte proceduri cosmetice Procedurile de infrumusetare precum pensatul ori epilatul pot agresa pielea de la nivelul sprancenelor, determinand aparitia unor simptome printre care se numara si mancarimile. Daca simptomele persista mai mult de 2-3 zile de la procedura cosmetica si apar si alte simptome precum inrosirea pielii si durerile, e obligatoriu sa mergi la medicul dermatolog – poate fi vorba chiar si despre o infectie, recomanda doc.ro. Dermatita seboreica Aceasta este, de fapt, o forma de eczema destul de frecventa. La nivelul sprancenelor exista glande care produc uleiuri, de aceea dermatita seboreica poate afecta si aceasta zona. Dermatita seboreica are, pe langa mancarimi, si simptome precum: inrosirea unor zone, aspectul solzos al pielii poate chiar si exfolierea acesteia. Un medic dermatolog poate diagnostica dermatita seboreica si iti poate recomanda, de asemenea, un tratament. Psoriazisul Daca suferi de psoriazis la nivelul fetei, si sprancenele tale pot fi afectate. Pe langa prurit, psoriazisul se poate manifesta si prin sensibilitate la atingere, inrosirea zonei si aparitia unei eczeme specifice. Zona zoster Zona zoster se manifesta printr-o iritatie cutanata dureroasa, care provoaca mancarimi si disconfort. Aceasta poate afecta orice parte a corpului, deci si pielea de sub sprancene. O reactie alergica – mancarimile la nivelul sprancenelor pot fi cauzate de o reactie alergica pe care o dezvolti in urma folosirii unui produs cosmetic precum vopseaua cu care iti pigmentezi sprancenele, creionul sau fardul de sprancene. Daca, pe langa mancarimile cutanate, apar si simptome precum stranutul excesiv, lacrimarea ori tusea, atunci in mod cert e vorba despre o reactie alergica. Produsul cu pricina trebuie indepartat cat mai repede de pe piele. Dermatita de contact Aceasta este o eczema care apare cand pielea intra in contact cu o substanta iritanta. Aceasta reactie alergica produce inflamatie la nivelul pielii, dar si mancarimi. Parfumurile, samponul sau bijuteriile (piercing in spranceana) pot declansa dermatita de contact. Diabetul Specialistii sustin ca pacientii diabetici sunt mai predispusi afectiunilor dermatologice, comparativ cu persoanele care nu sufera de aceasta afectiune. Mai mult decat atat, manifestarile cutanate pot fi chiar primul simptom al diabetului. Diabeticul este predispus foliculitei, infectiilor fungice ori circulatiei sanguine deficitare, iar toate acestea pot declansa mancarimi ale sprancenelor. Cum sa tratezi mancarimile de la nivelul sprancenelor Tratamentul pentru aceasta problema este stabilit in functie de cauza care a declansat pruritul. Daca, insa, mancarimile nu dispar sau nu se amelioreaza in cateva zile, e obligatoriu sa mergi la un consult dermatologic. In cazul in care, de pilda, suferi de dermatita seboreica, medicul iti poate recomanda tratament cu medicamente antifungice sau antibiotice sub forma de unguent sau sampon. In unele cazuri, se recomanda chiar si cremele pe baza de steroizi. Steroizii sunt folositi si in tratarea psoriazisului. Intrucat cremele cu steroizi sunt foarte agresive cu pielea, trebuie respectate intocmai recomandarile medicului in ceea ce priveste aplicarea unguentului. Daca iritatia si mancarimile au aparut in urma unei proceduri cosmetice, in general, mancarimea si celelalte simptome neplacute se amelioreaza in cateva zile. Compresele reci pot fi folosite pentru calmarea durerii si a mancarimilor. De cele mai multe ori, mancarimile la nivelul sprancenelor dispar, de la sine, in cateva zile. In cazul in care acest lucru nu se intampla, inseamna ca este vorba despre o afectiune care necesita atentia medicului.