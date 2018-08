Un șofer român a primit în Germania o amendă record de 21.000 de euro. Ce greșeală a făcut

15:30

În premieră, viitorii părinți din raioanele Criuleni și Dubăsari se vor bucura de acces la asistență pre și postnatală. La Spitalul raional Criuleni, care deservește și localitățile din raionul Dubăsari, a fost deschisă Școală Pre și Postnatală. Inițiativa aparține Centrului pentru Informare și Comunicare în Sănătate (CICS) și a fost realizată datorită finanțării europene, oferite […]