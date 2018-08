(VIDEO/FOTO) ZIUA LIMBII ROMÂNE, SĂRBĂTORITĂ LA NISPORENI

16:00

Oamenii de ştiinţă de la NASA au transmis că au dovezi privind existenţa apei îngheţate pe suprafaţa Lunii, informează BBC. Informaţiile au fost colectate de un instrument de pe nava indiană Chandrayaan-1, care a explorat Luna între anii 2008 şi 2009. Raportul a fost publicat marţi în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Depozitele […]