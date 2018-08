Ucraina va avea Biserică Autochefală

12:01

Ieri, am mers la Salonului Internațional de Carte Chișinău 2018 Bookfest, unde am participat la lansarea volumului Scrieri de Andrei Ciurunga, volum al cărui studiu introductiv am avut onoarea să-l scriu. Pe peronul autogării din Bălți era forfotă mare. M-am […]