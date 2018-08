Un fost viceministru și-a anunțat intenția de a candida la alegerile parlamentare din 2019

14:20

Un nou exercițiu militar se desfășoară la poligonul de la Tiraspol. La acesta participă inclusiv unitățile de cercetarea a trupelor paramilitare separatiste, în total fiind antrenați circa 200-250 militari ai trupelor de ocupație a Federației Ruse în Republica Moldova, a anunțat pe blogul său expertul în politici de securitate de la IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi. […]