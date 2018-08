O sală polivalentă de sport a fost inaugurată la Colibași cu investiții de peste 2,8 milioane lei

11:30

Guvernul a anunțat astăzi că 1246 de întreprinderi au fost finanțate prin intermediul programului „PARE 1+1", începând cu anul 2010. Astfel, până în prezent, în cadrul programului au fost oferite granturi în sumă de 242,4 milioane de lei, ceea ce a permis atragerea investițiilor în valoare de 767,7 milioane de lei. Potrivit sursei citate, programul […]