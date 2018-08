2018 ar putea fi ultimul an în care vom trece la ora de iarnă. Vezi de ce

12:45

Iata care sunt zodiile de care ar trebui sa stai departe atunci cand sunt nervoase. TAUR Nu degeaba semnul zodiacal este reprezentat de un taur furios. Cand sunt nervosi, nativii zodiei pot fi obsesivi si chiar violenti. Foarte rar un Taur asculta parerea celorlalti. Insa, de cele mai multe ori, supararea Taurilor este intemeiata. Nu le sare tandara din orice. Ce ai de facut? Nu sunt multe de facut cand ai langa tine un Taur nervos. Lasa-l in pace pana cand trece furtuna. Din fericire, el este perfect constient cand depaseste masura si, desi nu va recunoaste ca a gresit, va sti ce are de facut ca sa indrepte situatia. RAC Nu presupune ca aceasta zodie este prea rusinoasa ca sa fie furioasa. Racul are o ciupitura dureroasa. Cand sunt nervosi, sunt ca un vulcan in eruptie. Va rabufni si iti va reprosa toate lucrurile pe care le-ai facut sau nu le-ai facut, si pe care el le-a “inghitit” ani de zile. Pe cat este de grijuliu, pe atat este de feroce la nervi. Ce ai de facut? In primul rand sa realizezi ca ai fost o amenintare pentru Rac. Ei nu riposteaza decat daca se simt in pericol. Comunicarea este foarte importanta, iar Racul trebuie sa se simta in siguranta pentru a se calma. O cina buna, o imbratisare il vor scoate pe Rac din defensiva. BERBEC Cand Berbecul este nervos, este de-a dreptul exploziv. Este ca o bomba cu ceas care nu va incerca deloc sa se domoleasca. Nu se pricepe deloc sa-si arate frustrarile si le va manifesta de fiecare data cand le are. Nu conteaza cine e langa el. Va rabufni desi e constient ca vorbele lui pot rani si oameni nevinovati. Ce ai de facut? Daca nu se calmeaza cand este nervos, Berbecul devine violent. Este bine sa te dai la o parte, sa-l lasi in pace. Orice incercare de a-l calma il enerveaza si mai tare. Partea buna este ca pe cat de repede se enerveaza, pe atat de usor se calmeaza singuri. Si nici nu poarta ranchiuna. LEU Leul este dominant si dramatic. Leul nu este nervos, este furios! Iar furia lui se aude, este foarte zgomotos. Va face tot ce ii sta in puteri pentru a te destabiliza, pentru a-ti pierde increderea de sine, ca sa te poata controla. Va face tot ce stie ca sa-ti arate ca el are dreptate si tu gresesti, chiar daca lucrurile stau invers. Nu se va feri sa insulte, sa spuna vorbe urate. Ce ai de facut? Nu te lasa intimidat. Daca stii ca ai dreptate, adu-i argumentele necesare. Chiar daca va incerca sa ti le demonteze, continua. Cu diplomatie si maniere, vei reusi sa-l domolesti. SCORPION Scorpionul este calm si stapan pe situatie. Insa are obiceiul de a tine ranchiuna.Uneori si ani intregi. Iar cand va prinde momentul, isi va plati “datoriile”. Nici nu vei sti ce te-a lovit, pentru ca va actiona din senin. Ce ai de facut? Este foarte greu sa imbunezi un Scorpion furios. Dar, daca are incredere in tine, probabil ca iti va spune, cand va fi mai calm, ce l-a infuriat. SAGETATOR Sagetatorul este bomba cu cea. Urmareste-i semnele cand este prost dispus. Sunt foarte draguti si decenti. Pana cand o iau razna. Atunci vei avea parte de o explozie pe care nu o vei uita prea usor. Va fi un adevarat monstru. Desi rar poate avea iesi violente, te va rani cu vorbele. E arma lor preferata! Ce e de facut? Partea buna este ca indiferent cat a fost de nervos, Sagetatorul va sti unde a gresit si isi va cere iertare. Este bine sa apelezi la ratiunea lui si sa-i explici ce anume te-a deranjat. CAPRICORN Capricornii sunt rationali si cu picioarele pe pamant. Indura multe, pana cand sa rabufneasca. Dar daca sunt nervosi, mai bine pleaca din calea lor. Daca isi pierd cumpatul sunt de-a dreptul periculosi pentru ca nu mai gandesc. Isi varsa nervii pe prima persoana pe care o vad in cale. Ce e de facut? Capricornii sunt foarte responsabili. Intr-o maniera cat se poate de calma, ajuta-l sa invete sa-si redirectioneze furia si energiile negative in altceva. Ii poti recomanda clase de meditatie.