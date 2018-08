Apelul unui partid către primarii din Republica Moldova

06:50

„Am înfruntat în aceşti 27 de ani mai multe încercări. Am trecut prin războiul de pe Nistru, ecoul căruia îl resimţim până azi”. Aceasta a comunicat primarul municipiului Hâncești, Alexandru Botnari, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pe o rețea de socializare, informează Provincial. „Deşi am avut perioade de instabilitate politică, am mers înainte pe […]